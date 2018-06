Capitals greifen mit 3:1-Führung nach dem Stanley Cup

Die Washington Capitals haben im Stanley-Cup-Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL einen weiteren Heimsieg gefeiert. Das Team aus der US-Hauptstadt gewann am Montag das vierte Spiel der "Best of seven"-Serie gegen die Vegas Golden Knights deutlich 6:2 und führt nun 3:1 nach Spielen. Den Grundstein für den Erfolg legten den Capitals bereits im ersten Spielabschnitt.

Nur noch ein Sieg fehlt dem Hauptstadt-Club