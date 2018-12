Capitals nach 2:1 im EBEL-Schlager beim KAC 6 Punkte voran

Tabellenführer Vienna Capitals hat am Sonntag seinen Vorsprung in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit einem 2:1-Erfolg beim bisherigen Zweiten KAC auf sechs Punkte ausgebaut. Erster Verfolger ist nun Titelverteidiger Südtirol nach einem 7:1-Sieg in Zagreb. Das viertplatzierte Salzburg unterlag daheim Znojmo 2:4, Graz gewann in Linz 5:4 nach Penaltyschießen und Dornbirn besiegte den VSV 3:1.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Die Capitals bauten ihren Tabellen-Vorsprung weiter aus