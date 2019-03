Capitals vor Graz und KAC als Nr. 1 ins EBEL-Viertelfinale

Die Vienna Capitals haben sich am Freitag in beeindruckender Manier Rang eins nach der Pick-Round der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gesichert. Die Wiener siegten in der 9. bzw. vorletzten Runde bei Titelverteidiger HCB Südtirol 6:3, wobei mit einem 3:0 nach 9:01 Min. schon die Vorentscheidung gefallen war. Bemerkenswert war auch eine 0:6-Heimschlappe Salzburgs gegen den KAC, Graz verlor 1:4.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Die "Caps" durften auch in Bozen jubeln