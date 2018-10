Caps bauten Führung aus - Salzburg mit 9:0-Schützenfest

Die Vienna Capitals haben ihre Tabellenführung in der Erste Bank Eishockey Liga in der sechsten Runde ausgebaut. Die Wiener gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den VSV mit 4:3. Neuer Zweiter ist der KAC, der Dornbirn auswärts 3:0 besiegte. Salzburg feierte mit dem 9:0 gegen Fehervar einen eindrucksvollen ersten Saisonsieg. Graz setzte sich in Zagreb 4:2 durch. Linz rang Znojmo ein Heim-3:1 ab.

SN/APA/EXPA/JFK Die "Bullen" feierten ersten Saisonsieg