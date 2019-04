Caps und KAC peilen in EBEL-Halbfinale dritten Sieg an

Die Vienna Capitals und der KAC kämpfen am Dienstag (19.15 Uhr) in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) um den ersten Matchpuck im Halbfinale. Die Caps können gegen RB Salzburg mit Heimvorteil in der "best of seven"-Serie auf 3:0 stellen, der KAC will in Graz gegen die 99ers im dritten Spiel den dritten Sieg holen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Capitals wollen Salzburg an den Rande des Aus drängen