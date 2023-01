Carolina gewinnt NHL-Schlager gegen Boston 4:1

Die Carolina Hurricanes haben das Duell der beiden punktpesten Teams in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen die Boston Bruins klar für sich entschieden. Die Hurricanes gewannen am Sonntag das Heimspiel mit 4:1 und halten bei fünf Siegen in Serie. Die Bruins haben erstmals in dieser Saison drei Spiele hintereinander verloren.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/T Carolina feierte im Schlagerspiel einen Heimsieg

Sebastian Aho (11.) mit seinem siebenten Treffer in den jüngsten vier Spielen, Paul Stastny (33./PP) und Seth Harvis (42.) brachten die Gastgeber vorentscheidend mit 3:0 in Führung.