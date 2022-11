Ein Erfolg der Red Bulls, der Matt McIlvane gehört

Der 3:1-Sieg gegen Titelverteidiger Rögle zeigt, wie der Coach das Team umgebaut hat.

Eine Halbzeit-Führung nannte Salzburgs Coach Matt McIlvane den 3:1-Heimsieg über Titelverteidiger Rögle BK am Dienstag in der Champions Hockey League - das ist treffend, zumal nun in der K.o.-Phase beide Partien (ohne Auswärtstorregel) zusammen gezählt werden. Folglich steigt Spielhälfte zwei am kommenden Dienstag im schwedischen Angelholm.

Dennoch verdient der Sieg eine nähere Betrachtung: McIlvane nannte das Spiel "einen neuen Standard", den Salzburg nun erreicht habe. Das mag stimmen, noch viel mehr stimmt aber, dass die Mannschaft nach Jahren ...