Eisbullen bewahrten in Tampere die Nerven

Die Salzburger gewannen auch das zweite CHL-Match in Skandinavien im Penaltyschießen. Troy Bourke verwandelte gleich drei Mal.

Die Reise nach Skandinavien hat sich für den EC Red Bull Salzburg gelohnt. Zwar mussten die Bullen in beiden Auswärtspartien der Champions Hockey League (CHL) über die volle Distanz samt fünfminütiger Verlängerung gehen, im Penaltyschießen fixierten sie aber beide Male den Sieg und damit jeweils zwei Punkte für die Tabelle. Die Nerven von Headcoach Matt McIlvane wurden beim 2:1-Sieg am Sonntag gegen Ilves Tampere noch kräftiger strapaziert als zwei Tage zuvor gegen Stavanger. Hatten damals den Salzburgern drei Versuche genügt, um den Sack zuzumachen, ging diesmal auch das Penaltyschießen in die Verlängerung.

Die Bullen starteten stark in die Partie und dominierten das erste Drittel mit 16:4 Torschüssen klar. Gleich im ersten Powerplay brachte Kapitän Thomas Raffl sein Team in Führung (4.), Benjamin Nissner traf wenig später nur die Stange (5.). Im Mitteldrittel gerieten die ohne Dominique Heinrich, Ty Loney, Paul Huber und Philipp Wimmer angetretenen Salzburger unter Druck, weil sie nach fünf Strafen die Hälfte der Spielzeit mit einem Mann weniger agieren mussten. Doch das Penalty-Killing funktionierte perfekt. Mit einem Tor in Unterzahl schoss Joona Ikonen (42.) das Spiel aber im Schlussdrittel in die Verlängerung.

Da diese torlos blieb, musste die Entscheidung erneut im Penaltyschießen fallen. Anfangs sah es sogar so aus, als ob Salzburg das Kunststück von Stavanger wiederholen könnte, als drei (verwandelte) Penaltys zum schnellen Sieg reichten. Auch in Tampere saßen die ersten beiden Versuche, während Tolvanen im Bullenkasten keinen Schuss passieren ließ. Nach den Treffern von Ali Wukovits und Troy Bourke wollte das dritte Tor aber einfach nicht fallen und so gelang den Finnen noch mit den letzten beiden Treffern der Ausgleich. In den folgenden K.-o.-Duellen setzte Coach McIlvane sein Vertrauen in Troy Bourke. Zwar vergab der Kanadier gleich den ersten Extraversuch, danach gewann er aber zwei Mal das Duell mit Tamperes Keeper souverän und konnte sich mit Goalie Atte Tolvanen als Matchwinner feiern lassen.