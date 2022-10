CHL: Salzburg schafft das Wunder von Fribourg

Salzburgs Eishockey-Rumpftruppe holt in der Schweiz den Punkt, der zum Aufstieg in das Champions-League-Achtelfinale reicht.

Peter Hochkofler ist nicht der Mann für die spielerisch ganz großen Momente im Salzburger Eishockey. Doch der ewige Kämpfer in den hinteren Linien hatte am gestrigen Mittwochabend in Fribourg (Schweiz) seinen großen Auftritt: erst führte er das stark ersatzgeschwächte Salzburger Team, in dem neun Spieler fehlten, erstmals als Kapitän auf das Eis, dann machte er den nicht einmal von den größten Optimisten erhofften Aufstieg in das Achtelfinale wahr: Hochkofler schaufelte in der 52. Minute im Fallen den Puck zum 2:2-Ausgleich in das Tor der Schweizer. Dass ein Punkt reichen sollte, das dachte zuvor auch niemand - doch der norwegische Außenseiter Stavanger Oilers bezwang zuvor Ilves Tampere sensationell 4:2. Am Ende waren Salzburg und Stavanger punktegleich, doch Salzburg gewann die beiden direkten Duelle gegen die Norweger.

Die stark ersatzgeschwächten Salzburger begannen bärenstark, gingen auch früh durch Lucas Thaler (7.) in Führung und dominierten lange das Spiel. Doch ein Doppelschlag der Hausherren innerhalb von 90 Sekunden durch Samuel Walser und Sandro Schmid stellte den Spielverlauf auf den Kopf. Den meist nur mit drei Linien agierenden Salzburgern ging im Finish sichtlich die Kraft aus, dennoch warf man alles nach vorne - und wurde durch Hochkoflers Tor belohnt. Die Verlängerung blieb torlos, das Penaltyschießen gewann nach neun vergebenen Versuchen Fribourg 1:0.

Bereits am heutigen Donnerstag wird es damit für Salzburg wieder spannend, am Nachmittag (16 Uhr) erfolgt die Auslosung zum Achtelfinale. Da warten Top-Teams wie Lulea (SWE), Zug (SUI) oder Rögle mit dem österreichischen Jungstar Marco Kasper.

Geschafft hat es vorerst auch der Vorarlberger Marco Rossi: Der erst 21-jährige Rankweiler steht nach einer überragenden Vorbereitung fix im Kader der Minnesota Wild für die nun beginnende NHL-Saison, in der Rossi mit seinem Team in der Nacht auf Freitag daheim die New York Rangers empfängt.