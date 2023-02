Colorado mit Overtime-Sieg in NHL gegen Edmonton

Titelverteidiger Colorado Avalanche hat am Sonntag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL die Edmonton Oilers niedergerungen. Das Team aus Denver gewann in der heimischen Ball Arena trotz eines 0:3- sowie 3:5-Rückstands noch mit 6:5 nach Verlängerung. Den Siegtreffer erzielte der Finne Mikko Rantanen 21 Sekunden vor Ende der Overtime, es war sein 36. Saisontor. Die Minnesota Wild besiegten unterdessen die Nashville Predators mit 4:3.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/S Mikko Rantanen war der Matchwinner

Das drittbeste Team der Liga, die New Jersey Devils, feierte derweil einen 4:2-Heimerfolg gegen die Winnipeg Jets.