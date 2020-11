Comeback der Eisbullen: "Die Jungs brennen auf das erste Spiel"

Nach einem Monat Pause geht es für Salzburg beim KAC weiter - mit Debütant Jack Skille.

Einen Monat Pause mitten in der Hochsaison - das gab es im Eishockey noch nie. Doch Corona zwang Red Bull Salzburg so lang in eine Quarantäne- und Trainingspause. Nun geht es zurück aufs Eis, am Sonntag gleich beim KAC (17.30) - das erste von 14 Spielen bis Weihnachten. Bei Salzburg sind noch Thomas Raffl und JP Lamoureux fraglich, sie sind erst am Freitag ins Training eingestiegen. "Die Jungs brennen auf das erste Spiel", meinte Teammanager Helmut Schlögl.

Das ...