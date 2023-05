Dallas feiert im NHL-Halbfinale gegen Las Vegas ersten Sieg

Die Dallas Stars haben im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ein frühes Aus abgewehrt. Die Stars feierten am Donnerstag zu Hause mit einem 3:2 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights den ersten Sieg. Das Team aus Las Vegas hat nun am Samstag mit Heimvorteil den nächsten "Matchpuck" für den Aufstieg. Auf den Sieger der Western Conference warten im Finale um den Stanley Cup die Florida Panthers, die die Carolina Hurricanes mit 4:0 eliminiert haben.

Die Golden Knights waren in Dallas durch William Karlsson (5.) und Jonathan Marchessault (31.) zweimal in Führung gegangen, Jason Robertson (16., 38.) gelang zweimal der Ausgleich. In der Verlängerung entschied der 38-jährige Routinier Joe Pavelski im Powerplay nach gut drei Minuten das Spiel.

NHL-Ergebnis vom Donnerstag - Play-off-Halbfinale ("best of seven"): Western Conference, Finale: Dallas Stars - Vegas Golden Knights 3:2 n.V. - Stand in der Serie: 1:3