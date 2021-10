Dallas gewinnt bei Raffl-Debüt in New York nach Overtime

Die Dallas Stars haben beim Debüt von Michael Raffl einen 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen die New York Rangers erreicht. Raffl erhielt am Donnerstag im ersten NHL-Saisonspiel seines Teams 15 Minuten Eiszeit und gab einen Torschuss ab. Den entscheidenden Treffer im Madison Square Garden erzielte der Finne Miro Heiskanen nach eineinhalb Minuten in der Verlängerung.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/B Erfolgreicher Auftakt für die Stars

Im zweiten Spiel feierten die neu in die Liga eingestiegenen Seattle Kraken ihren ersten Erfolg. Sie bezwangen die Nashville Predators auswärts 4:3. Gleich fünf Scorerpunkte verbuchte Anze Kopitar beim 6:2-Heimsieg seiner LA Kings gegen die Vegas Golden Knights. Der Slowene erzielte drei Tore und leistete zwei Vorlagen. Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Donnerstag: New York Rangers - Dallas Stars (mit Raffl) 2:3 n.V., Carolina Hurricanes - New York Islanders 6:3, Columbus Blue Jackets - Arizona Coyotes 8:2, Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 6:7 n.V., Nashville Predators - Seattle Kraken 3:4, Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 6:2, Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 5:1, Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 3:2, Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 5:4 n.V.