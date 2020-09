Dallas Stars als erstes Team im Stanley-Cup-Finale

Die Dallas Stars sind als erste Mannschaft in das Stanley-Cup-Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL eingezogen. Die Texaner gewannen am Montag (Ortszeit) mit 3:2 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights und setzten sich somit in der "best of seven"-Serie mit 4:1-Siegen durch. Im Finale lautet der Gegner entweder Tampa Bay Lightning oder New York Islanders.

SN/APA (AFP/Getty)/BRUCE BENNETT Das Team mit dem Pokal für den Gewinn der Western Conference

Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Golden Knights das Aus noch abwenden. Chandler Stephenson brachte das beste Hauptrunden-Team des Westens im ersten Drittel in Führung (9. Minute) und Reilly Smith erhöhte 15 Sekunden nach Beginn des Schlussabschnitts auf 2:0. Die Stars erzwangen aber dank der Treffer von Jamie Benn (50.) und Joel Kiviranta (57.) doch noch die Verlängerung. In der Overtime erzielte Denis Gurjanow das entscheidenden Tor für Dallas (64.). Die Stars sicherten sich zum ersten Mal seit der Saison 1999/2000 den Conference-Titel im Westen. Im Endspiel treffen sie entweder auf die Tampa Bay Lightning oder die New York Islanders. Tampa Bay fehlt im Osten noch ein Sieg zum Einzug ins Endspiel. Quelle: Apa/Dpa/Ag.