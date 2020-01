Dallas Stars holten ihren vierten NHL-Sieg in Folge

Die Dallas Stars haben am Freitag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) mit einem Heim-4:1 gegen die Detroit Red Wings ihren vierten Sieg in Folge gefeiert. Während Detroit Schlusslicht der Eastern Conference ist, liegt Dallas als Vierter des Westens klar auf einem Play-off-Platz. Die Washington Capitals wiederum sind nach einem 4:3-Erfolg bei den Carolina Hurricanes im Osten Leader.

SN/APA (AFP/GETTY)/RONALD MARTINEZ Heimsieg für die Dallas Stars