Die Sabres Wien haben sich zum zehnten Mal in Serie den Titel in der österreichischen Eishockey-Meisterschaft der Damen geholt.

Die Wienerinnen gewannen am Samstag das zweite Finalspiel gegen die Salzburg Eagles mit 7:1 und entschieden die "best of three"-Serie mit 2:0 für sich. Für die Sabres ist es der insgesamt 16. Titel.

Quelle: APA