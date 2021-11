Déjà-vu für die Eisbullen dank Brennan

Der torgefährliche Verteidiger schoss den EC Red Bull Salzburg schon wieder zum Sieg - und schon wieder in der Verlängerung.

Das Murmeltier grüßt bei den Eisbullen: Schon zum achten Mal in dieser Saison der ICE Hockey League musste der EC Red Bull Salzburg in die Verlängerung, zum sechsten Mal gab es den Punktgewinn in der Overtime. Der Matchwinner zeigte auch nicht zum ersten Mal seine Torjägerqualitäten zu vorgerückter Stunde: TJ Brennan traf nach 1:15 Minuten und baute damit auch seine Führung in der internen Scorerwertung aus. In der gesamten Liga ist nur Guillaume Leclerc (Laibach) treffsicherer.

Trotz Überlegenheit gerieten die Salzburger im ersten Drittel mit 0:2 in Rückstand, Thomas Hundertpfund gelang ein Doppelpack in der 6. und 18. Minute. Für die Red Bulls schlug Jakub Borzecki zurück, der erst am Freitag in Znojmo sein erstes ICE-Tor gefeiert hatte. Benjamin Nissner verwertete knapp drei Minuten später einen Rückpass von Florian Baltram aus spitzem Winkel zum 2:2-Ausgleich. Torhüter Atte Tolvanen parierte einen Penalty für den KAC.

Im Schlussdrittel belohnten sich die Salzburger nicht für ihre vielen Torschüsse. Das holte dann TJ Brennan nach, der seinen elften Saisontreffer besorgte. Schon gegen Graz, Bozen und Pustertal war dem 32-jährigen US-Amerikaner zuvor das Overtime-Kunststück gelungen.

Die Salzburger rückten durch diesen Sieg auf den dritten Platz vor und überholten Innsbruck. Die Tiroler mussten sich den Vienna Capitals daheim geschlagen geben - es war die erste Niederlage nach zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen.

Die ICE Hockey League begibt sich nun mit dem IIFH International Break in eine einwöchige Länderspielpause, in der Österreich ein Turnier in Jesenice bestreitet. Weiter geht es danach für die Red Bulls im Champions-League-Achtelfinale am 17. November mit dem Auswärtsspiel gegen die Rouen Dragons aus Frankreich.