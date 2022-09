Der Klassiker zum Liga-Start nahm erst spät Fahrt auf

Volles Haus, tolle Stimmung − aber erst im Finish konnte Red Bull Salzburg beim 2:1-Auftaktsieg gegen die Capitals begeistern.

Es war alles angerichtet für ein großes Eishockey-Fest: Vor fast ausverkauftem Haus (2800 Fans), Teamchef Roger Bader, der neun seiner Schützlinge bei Salzburg auf die Beine schaute, und der Liga-Spitze wurde erst das Trikot von Manuel Latusa unter das Hallendach gehängt und dann ging die neue Saison los − so wie die alte geendet hat: Man hatte den Eindruck, als wollte Salzburg die Vienna Capitals mit Haut und Haar fressen, nach 45 Sekunden hatte man schon drei Torchancen zu verzeichnen.

Doch das Feuerwerk war früh zu Ende, Peter Schneider verlud noch mit einem sehenswerten Antritt Keeper Bernd Starkbaum mit einem "Bauerntrick" (11.), doch wurde der Winkel zu eng und die Scheibe blieb an der Stange hängen.

Nach dem ersten Sturmlauf kämpften sich die Wiener mühsam, aber effektiv zurück ins Spiel: Man ließ Salzburg keinen Raum, verwickelte die Gastgeber schon früh in Zweikämpfe und stand sehr konsequent vor dem eigenen Tor, in dem Bernd Starkbaum zu wenig geprüft wurde. Das war in der Champions Hockey League vor Wochenfrist schon deutlich besser gelaufen. Dafür dauerte es im Schlussdrittel nur 33 Sekunden: Chay Genoway, bis dahin eher farblos, hämmerte einen Schlagschuss punktgenau in die Kreuzecke zum ersten Saisontor.

Das Tor tat dem ganzen Spiel gut, jetzt drückten beide ordentlich auf das Tempo. Im Finish wurde aus der Hängepartie ein echter Knaller: Erst traf Niki Hartl zum 1:1 (55.), dann drehte Salzburg komplett auf: Thomas Raffl vergab alleine vor Starkbaum (56.), Mario Huber drosch die Scheibe an die Kreuzecke. Das Spiel war eigentlich schon vorbei, da stoppte Benjamin Nissner Wiens Mario Fischer an der Bande,. Peter Schneider schnappte sich die Scheibe und bediente Thomas Raffl, bekam den Puck zu seiner eigenen Überraschung zurück und musste das Spielgerät nur noch in das leere Tor schieben − auf der Uhr standen noch 14 Sekunden und die Fans waren endgültig aus dem Häuschen. Wie auch Wien-Trainer Dave Barr: "Es ist unglaublich bitter, ein Spiel so zu verlieren."

"Es war ein guter Start, dann haben wir den Faden verloren, uns aber im letzten Drittel zurück gekämpft", meinte Peter Schneider. "Aber wir können besser spielen." Vielleicht schon Samstagabend daheim gegen Vizemeister Fehérvár (19.15)