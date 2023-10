Der Nackenschlag erfolgte in letzter Sekunde

Salzburg unterliegt in Belfast in der Nachspielzeit - damit ist die Champions League beendet.

Heiß ging es im Match Belfast gegen Salzburg her.

Dass es eine hitzige Partie werden würde, das war von Beginn an klar, dass es so hitzig wurde, das war dann doch eine Spur überraschend: Eishockey-Meister Red Bull Salzburg unterlag Dienstag beim britischen Meister Belfast Giants vier Sekunden vor dem Ende der Nachspielzeit 0:1 und muss sich damit wohl schon nach dem Grunddurchgangs aus der Champions Hockey League verabschieden.

Die Salzburger hatten vor 5000 Zuschauern den klar besseren Start, Thomas Raffl hatte schon nach wenigen Sekunden die Führung am Schläger, Mario Huber traf im ersten Überzahlspiel für Salzburg nur die Stange. Die Gäste agierten vor vollem Haus recht souverän, ehe sich ein altes Problem bemerkbar gemacht hat: Zu viele Strafen. Gleich vier davon nahm Salzburg Ende des ersten Drittels und zu Beginn des zweiten Abschnitts. Das warf die technisch eigentlich bessere Mannschaft aus dem Spiel, Belfast kämpfte sich zurück und war auch körperlich sehr präsent.

Gegen Ende des zweiten Abschnitts hatte Salzburg seine beste Phase: Im Spiel 5:5 war man das bessere Team und Chay Genoway, Troy Bourke und Ryan Murphy hatten vor der zweiten Pause jeweils die Führung auf dem Schläger.

Der Schlussabschnitt verlief aber dann so ganz anders als es Salzburg geplant hatte: Die bissigen und aggressiv attackierende Belfaster Nordamerika-Auswahl (mit 14 Legionären aus den USA und Kanada) gewann erstaunlich viele Scheiben und setzte Salzburg zu - Atte Tolvanen war mehr als nur einmal der Mann, der Salzburg vor dem Rückstand bewahrte. Gleich zwei Fouls jeweils gegen Ryan Murphy brachte Salzburg im Finish eine 5:3-Überzahl ein, aber auch die Hausherren hatten einen überragenden Keeper zwischen den Pfosten: Tyler Beskowarany, der einst nach einem Kurz-Gastspiel in Villach aussortiert wurde. Die Verlängerung glich einem Krimi, den Belfast für sich entscheiden konnte: Vier Sekunden vor Ablauf der Verlängerung traf Daniel Tedesco nach Scheibenverlust von Ali Wukovits zum einzigen Tor des Abends. Salzburg trifft zwar noch am kommenden Dienstag daheim auf Pelicans Lahti, doch nicht einmal ein Sieg nach 60 Minuten dürfte noch zum Aufstieg reichen.