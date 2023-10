Deutliche ICE-Niederlagen für Innsbruck und Capitals

HC Innsbruck und die Vienna Capitals haben in der ICE Hockey League am Samstag deutliche Niederlagen kassiert. Die Tiroler mussten sich zu Hause gegen Fehervar mit 1:4 geschlagen geben, noch schwerer gebeutelt gingen die "Caps" beim HC Pustertal vom Eis. Das 1:6 war die bereits achte Niederlage in Folge für die Wiener, die in der Tabelle weiter nur Elfter sind.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Sorgenfalten bei Capitals-Coach Marc Habscheid

Das Ehrentor für Innsbruck schoss Nick Albano zum zwischenzeitlich verdienten 1:2 in der 35. Minute. Nur 22 Sekunden später stellte Fehervars Istvan Bartalis die neuerliche Zwei-Tore-Führung wieder her, die sich die diszipliniert auftretenden Ungarn nicht mehr nehmen ließen. Dem HCI gelang es in der Tabelle damit nicht, Boden auf die fünftplatzierten Black Wings gut zu machen. Die in Bruneck davor stets erfolgreich spielenden Capitals lagen nach fünf Minuten zurück, spätestens ein Doppelschlag der Pustertaler durch Mats Frycklund und Rick Schofield in der 26. Minute zum 4:0 ließ die Chancen der Gäste auf einen Punktgewinn endgültig schwinden. Goalie Stefan Steen ging nach den beiden Gegentoren vom Eis. Rok Ticar (53.) schrieb im Schlussdrittel noch den Ehrentreffer für die Wiener an.