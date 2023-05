Deutschland schlägt Ungarn - Slowenien steigt ab

Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat am Sonntag Ungarn im vorletzten WM-Gruppenspiel mit 7:2 bezwungen und liegt damit auf Kurs Richtung Viertelfinale. Nebenbei leisteten die Deutschen Schützenhilfe für Österreich im Kampf um den Klassenerhalt. Die Abstiegsfrage in Gruppe A wird damit am Montag im direkten Duell zwischen Österreich und Ungarn beantwortet. In Gruppe B steht Slowenien als erster Absteiger aus der A-Klasse fest.

BILD: SN/APA/LEHTIKUVA/VESA MOILANEN Deutschland setzte sich gegen Ungarn klar durch

Die USA und Schweiz sind indes weiter nicht zu stoppen. Beide Nationen gewannen auch ihr sechstes von sieben Gruppenspielen. Die Amerikaner schenkten Frankreich - angeführt vom 19-jährigen Triplepacker Cutter Gauthier - ein 9:0 ein. Ebenfalls vorzeitig als Gruppensieger steht die Schweiz nach einem 4:2 gegen Tschechien fest. Slowenien verlor beim 0:1 gegen die Slowakei auch die sechste Partie und hält bei einem Torverhältnis von 6:23. Damit würde auch ein Sieg nach 60 Minuten gegen Kasachstan, das vier Zähler aufweist, nichts mehr nützen. Deutschland führte gegen Ungarn bis gegen Ende des zweiten Drittels mit 1:0. Ein Doppelschlag der NHL-Stürmer Moritz Seider und Nico Sturm binnen 18 Sekunden brachte aber die Vorentscheidung, Sturm legte kurz darauf das 4:0 nach (38.). Nach dem dritten Sieg in Folge ist das Viertelfinale für Deutschland zum Greifen nah. Zum Vorrunden-Abschluss wartet Frankreich.