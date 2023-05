Deutschland siegt vor Österreich-Duell erstmals

Österreichs siegloses Eishockey-Nationalteam bekommt es am Freitag (19.20 Uhr/live ORF Sport+) bei der WM in Tampere mit einer beflügelten deutschen Mannschaft zu tun. Nach drei Niederlagen gegen größere Nationen feierte Deutschland im vierten Gruppenspiel am Donnerstag einen 6:4-Sieg gegen Dänemark. Mit einem dominanten Mitteldrittel (3:1) drehten die Deutschen die Partie. Und hielten damit ihre Hoffnung auf den Viertelfinaleinzug und die Olympia-Qualifikation aufrecht.

BILD: SN/APA/LEHTIKUVA/VESA MOILANEN Deutschland kämpfte Dänemark nieder

Dänemark erwies sich erneut als effiziente Mannschaft und forderte den Deutschen keine 24 Stunden vor dem Duell mit den am Donnerstag spielfreien Österreichern bis zuletzt alles ab. Den Unterschied machte aber das zweite Drittel, das mit 3:1 und 13:2 Schüssen an Deutschland ging. Zwar glichen die Skandinavier noch einmal aus, doch 20 Sekunden nach dem 3:3 gelang Jonas Müller das 4:3 (56.), das vor der torreichen Schlussphase mit zwei Treffern ins leere dänische Tor den Unterschied machte. Beachtlich in der umkämpfen Partie war die deutsche Disziplin: Keine einzige Minute saß ein DEB-Crack auf der Strafbank. Österreich war Dänemark zuletzt mit 2:6 unterlegen. Ungarn, Österreichs letzter Gegner im wohl entscheidenden Gruppenspiel, schlug sich im Nachmittagsspiel mit einem 1:7 gegen Schweden dem Ergebnis nach ähnlich wie die ÖEHV-Equipe (0:5). In der Gruppe B feierte die Schweiz beim 4:2 gegen die Slowakei den vierten Sieg im vierten Spiel. Für Slowenien war eine 2:0-Führung nach dem Startdrittel gegen Tschechien zu wenig (2:6).