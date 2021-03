Die Eisbullen vor dem Play-off: "In Topform" und erstmals auch komplett

Nach einem schwierigen Jahr beginnt für Red Bull Salzburg das Play-off gegen Dornbirn - kurios, aber wahr: erstmals mit vollem Kader.

Dass es ein schwieriges Jahr für Red Bull Salzburg in der ICE-Hockey-Liga ist, das ist unbestritten. Aber ein Detail zeigt, wie schwierig es tatsächlich war: Im 51. Saisonspiel und ersten Play-off-Match gegen Dornbirn am heutigen Freitag (19.15/kostenfreier Livestream auf der Homepage) ist man erstmals komplett. Der zuletzt verletzte Taylor Chorney kehrt als letzter der elf Legionäre in den Kader zurück, Paul Huber ist wieder im Eistraining.

"Es war ein schwieriges Jahr, aber wir sind zum ersten Mal in ...