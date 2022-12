Die eisige Alternative zum WM-Finale

Zeitgleich mit dem WM-Finale in Katar empfängt RB Salzburg die Graz99ers - eine Spielverlegung erwies sich als schwierig.

Das nennt man zumindest selbstbewusst: Zeitgleich mit dem Finale der Fußball-WM in Katar empfängt in der heimischen Eishockey-Liga Red Bull Salzburg die Graz99ers (Sonntag, 16.30). Es ist das i-Tüpfelchen auf ein Terminchaos im heimischen Eishockey, das nicht unbedingt für die Kommunikation in der Liga spricht: Denn einerseits stehen die Teamspieler (vier von Salzburg) im Einsatz mit dem Nationalteam, flog zudem die U20-Nationalmannschaft am Freitag um sieben Uhr früh nach Kanada zur jetzt beginnenden U20-WM und stehen Freitag und Sonntag zwei ...