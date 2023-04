Die Hand ist an der Trophäe: Red Bull Salzburg stellt gegen Bozen im Finale auf 3:1

Der Meisterpokal geht am Sonntag auf Reisen: Vom Volksgarten nach Bozen und sehr wahrscheinlich wieder retour, denn Salzburg steht nach dem 3:0 vor dem Titelgewinn.

Ein Sieg trennt den amtierenden Eishockey-Meister Red Bull Salzburg von der Titelverteidigung: Nach dem letztlich ungefährdeten 3:0-Heimsieg am Freitagabend im Volksgarten müssen die Salzburger am Sonntag im wohl ausverkauften Tollhaus in Bozen noch einen Sieg einfahren. Doch nach dem letzten Spiel weiß man wohl nicht, was Bozen mit Ausnahme seiner 7000 fanatischen Fans noch in die Waagschale werfen kann. "Einen Weg finden, wie wir ihren großartigen Torhüter bezwingen können", meinte Bozen-Coach Glen Hanlon kurz angebunden.

War es McIlvanes Abschiedsspiel im Volksgarten?

"Es war eine fantastische Teamleistung, die wir gebracht haben, vor allem in der Defensive. Nun müssen wir nach Bozen fahren und so tun, als wäre es das 62. Ligaspiel heuer, auch wenn jeder weiß, dass es ein ganz besonderes Spiel ist", meinte Salzburg-Coach Matt McIlvane, für den die Partie am Freitag im Fall des Titelgewinns wohl sein letzter Auftritt im Volksgarten gewesen ist.