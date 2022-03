Die Salzburger Adlerinnen räumen mit Klischees auf

Noch ist Frauen-Eishockey in Österreich eine Nische. Die finanzielle Situation macht den Vereinen zu schaffen. Doch auf dem Eis tut sich was. Die Salzburg Eagles beweisen es.

In der Salzburger Eishalle ist es still. Trainer Frank Seewald steht an der Bande, zeichnet mit seinem Finger imaginäre Linien auf die Übersichtstafel des Spielfelds und erklärt die erste Übung. Vor ihm ein Dutzend Eishockeyspielerinnen in voller Montur, die ihm konzentriert zuhören. "Alles klar? Dann los", sagt Seewald und schon gleiten die Schlittschuhe in Position.

Wenn die Salzburg Eagles ihre Kufen tragen, dann fliegen sie übers Eis. Die zweifachen Staatsmeisterinnen machen damit ihrem Namen alle Ehre.

...