Vor 3200 Fans und einem Dutzend euphorisierter Krampus-Gesellen bezwingt Salzburg zum 14. Mal in Folge Fehérvár - obwohl lange kein Klasse-Unterschied zu sehen war.

Es war trotz tiefer Temperaturen ein hitziger Abend im Volksgarten, wobei die Frage war, ob das an der Ladies Night oder an einem guten Dutzend Krampussen in Bestform lag. Am Ende gab es ein flottes Spiel und das übliche Resultat: ...