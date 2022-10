Diese Angst ist tatsächlich mehr als eine Kopfsache

Eine spezielle Verletzungsserie sucht den Eishockeysport heim: Schwere Gehirnerschütterungen mit Spätfolgen. Die ganze Szene ist sensibilisiert, doch Lösungen sind schwierig.

Die schwarze Haube tief ins Gesicht gezogen, den Mantelkragen aufgestellt und der Sitzplatz in der vorletzten Reihe ganz außen: Der Mann sieht nicht aus, wie wenn er heute gerne Smalltalk führen würde. Tut er auch nicht: Ty Loney schmerzt es zu sehr, dass er beim Match gegen Asiago wieder nur Zuseher ist. "Das Warten ist die härteste Sache", sagt er und klingt wie ein alter Tom-Petty-Song ("The Waiting ist the hardest part").

Dabei war noch im April alles ...