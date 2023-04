Dominique Heinrich: "Jeder Titel erzählt eine Geschichte"

Dominique Heinrich hat nun schon seinen sechsten Titel mit Salzburg gewonnen. Warum jeder Titel seine eigene Geschichte erzählt und wie es jetzt weitergeht, erzählte er den SN.

Mit 16 Jahren wechselte Dominique Heinrich von den Eislöwen aus Wien zu Red Bull Salzburg, 17 Saisonen hat er nun in seiner zweiten Heimat zugebracht und Freitag in Bozen seinen mittlerweile sechsten Liga-Titel mit Salzburg gewonnen.

Wie anstrengend war bisher der Feier-Marathon? Heinrich: Naja, es war schon ein langes Wochenende. Das größte Problem war, das wir mit allen Spielern und Spielerfrauen und Kindern überhaupt irgendwo einen Platz bekommen. Im Müllner Bräu bekamen wir übrigens ein ganzes Holz-Fass spendiert, da haben dann die Jungs aus Nordamerika große Augen gemacht.

Es war ihr sechstes Titel mit Salzburg. Kann man die vergleichen? Nein, überhaupt nicht. Jeder Titel erzählt seine eigene Geschichte. Bei den ersten zwei Titel (2009, 2010, Anm.) musste ich erst meine Rolle in der Mannschaft finden. Bei den nächsten zwei Titel (20015, 2016, Anm.) habe ich wahrscheinlich mein bestes Eishockey überhaupt gespielt. Jetzt waren es zwei Titel (2022, 2023, Anm.) vor den Augen meiner Kinder. Das ist besonders schön, denn meist denke ich: Das interessiert die doch nicht, doch am nächsten Tag stellen Sie dann total interessierte Fragen dazu.

Sie sagen: Jeder Titel erzählt eine Geschichte. Welche Geschichte erzählt dieser Titel? Dass du Berge verschieben kannst, wenn du als Team zusammen hältst. Wir haben gelernt, dass man an schwierigen Situationen nicht zerbrechen darf. Dass war schon die ganze Saison so, es sind rund 40 Spiele von uns mit einem Tor Unterschied oder in der Verlängerung entscheiden worden. Wenn du zehn Minuten vor dem Ende wie jetzt in Bozen 0:1 zurück liegst und du denkst an diese Momente, dann weißt du, dass es auch diesmal wieder funktionieren kann. Dieser Glaube hat uns so stark gemacht.

Page´, Jackson, Ratushny, Poss und jetzt Matt McIlvane - sie haben viele Trainer erlebt. Wo würden Sie da McIlvane einreihen? Er hat einen ganz wichtigen Anteil an diesem Titel. Er ist ein so wissbegieriger Mensch, der fast nur für Eishockey lebt und auch jede freie Minute in der Halle verbringt. Dazu hat er immer in der Mannschaft den Zusammenhalt gefördert. Am Schluss war jeder für jeden da. Damit hat er uns geprägt.

Wehmut über den nahenden Abschied? Absolut. Aber er hat die Chance, die er wohl erhalten wird, absolut verdient. Ich werde seinen Weg genau weiter verfolgen, ich traue es ihm zu, dass wir ihn bald als Cheftrainer in der NHL sehen.

Werden wir ab September ihre dann schon 17. Saison in Salzburg sehen? Mit mir hat noch niemand vom Club gesprochen, aber das ist in den Play-offs auch so. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ich in Salzburg bleibe, es gibt für mich keinen Grund für einen Wechsel.

Jetzt wartet auch noch das Nationalteam - hat sich Teamchef Roger Bader schon gemeldet und wie viel Kraft ist da noch da? Teamchef Roger Bader hat sich am Samstag gemeldet und wir haben vereinbart, dass ich wie die meisten Salzburger am 2. Mai in Kapfenberg zum letzten Trainingslager kommen werde. Im Moment ist keine Kraft mehr da, aber in einer Woche ist das wieder ganz anders. Die WM ist einerseits ein großes Ziel, aber die wird auch noch richtig zäh, mit sieben WM-Spielen in zehn Tagen. Auf den Urlaub danach freue ich mich heuer schon richtig.