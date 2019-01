Don Jackson: "Wir begegnen einander mit Respekt"

Don Jackson war ein Jahr Cheftrainer in Salzburg und gewann zuletzt mit München drei Titel in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) in Folge. Ein SN-Gespräch vor dem Red-Bull-Duell im Semifinale der Champions Hockey League.

SN/gepa Sie blicken zu ihm auf: Münchner Bullen mit Don Jackson. gepa/citypress