Die Dornbirn Bulldogs haben in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) auch im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht HC Znojmo nicht aus dem Tief gefunden. Die Vorarlberger verloren am Samstag mit 0:3 und kassierten die siebente Niederlage hintereinander. Titelverteidiger HCB Südtirol übernahm mit einem 5:2-Sieg bei Fehervar Platz zwei in der Tabelle.

Quelle: APA