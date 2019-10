Einen Tag nach der Niederlage bei den New York Islanders haben Michael Grabners Arizona Coyotes im Auswärtsspiel der NHL bei den New Jersey Devils einen 5:3-Sieg gefeiert. Der Eishockey-Legionär aus Kärnten traf dabei im zweiten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:2. Es war sein drittes Tor in der laufenden Saison. Mit sechs Siegen in zehn Spielen sind die Coyotes nun Dritter der Pacific Division.

SN/APA (AFP/GETTY)/BRUCE BENNETT Der Puck zischt ins Netz - Drittes Saisontor für die Nummer 40