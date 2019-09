Duell der CHL-Teilnehmer eröffnet EBEL-Saison

Die Vienna Capitals bekommen in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gleich am ersten Wochenende eine echte Standortbestimmung. Der Vizemeister gastiert am Freitag (19.15 Uhr) im Schlager der ersten Runde beim Liga-Dritten Graz 99ers und empfängt am Sonntag (17.30) in einer Neuauflage des Finales Titelverteidiger KAC.

SN/APA/HANS PUNZ Ab Freitag wird wieder um die Karl Nedwed Trophy gekämpft