Ein Jahres-Auftakt mit unnötiger Spannung

Salzburg beherrschte den VSV über weite Strecken, konnte aber erst elf Sekunden vor dem Ende den Sack beim 3:1 zumachen.

Festtagsstimmung statt Kater-Nachwehen: Red Bull Salzburg startete am Neujahrstag so in das neue Jahr, dass die 2300 Fans in bester Laune nach Hause gingen. Gegen den direkten Tabellen-Nachbarn Villacher SV gab es einen hochverdienten 3:1-Sieg, an dem man eigentlich nur eines aussetzen konnte: dass die Salzburger nicht noch mehr Tore gemacht haben. "Es war ein über weite Strecken richtig gutes Spiel von uns, in dem wir am Schluss auch Wege gefunden haben, mit dem Villacher Druck umzugehen, immerhin ist das Team ja bekannt für seine Offensive", meinte Coach Matt McIlavne.

Ansonsten gelang alles, was man sich vorgenommen hatte: Man kam mit viel Power und etwas veränderten Linien auf das Eis und war sofort im Spiel: Nach wenigen Sekunden hatte Ali Schmidt, der im Villacher Tor überraschend den Vorzug gegenüber JP Lamoureux bekommen hatte, Glück, dass die Scheibe am langen Eck vorbeirutschte. In der zweiten Minute hämmerte Chay Genoway das Spielgerät an die Stange und nach sechs Minuten stand es endlich 1:0: Peter Hochkofler verdeckte Schmidt fast völlig die Sicht, der Schlenzer von Tim Harnisch von der blauen Linie schlug so im Kreuzeck ein. Bei 11:4 Salzburger Torschüssen im ersten Abschnitt war der VSV mit einem 0:1-Rückstand noch gut bedient − ein Verdienst von Keeper Ali Schmidt, der erst seinen fünften Einsatz bei den Adlern hatte.

Fast eine Kopie war das 2:0: Hochkofler, diesmal mit Benjamin Nissner und Mario Huber in einer prächtig harmonierenden Sturmreihe, tauchte wieder allein vor Schmidt auf und fälschte die Scheibe über den Handschuh des Schlussmanns ab (23.). Da bewies Salzburgs Mann fürs Grobe auch sehr viel Fingerspitzengefühl.

Salzburg hielt auch im zweiten Abschnitt den Druck hoch − genau dieser Mittelabschnitt war ja zuletzt eine gewisse Problemzone. Nur fünf dieser Spielzeiten konnten in den letzten 17 Spielen gewonnen werden. Auch das eine kuriose Statistik.

Der VSV war eigentlich nur bei Kontern oder im Powerplay gefährlich, aber da war Schlussmann Atte Tolvanen auf dem Posten − vor allem als Anthony Luciani alleine auf den wieder fehlerfreien Finnen zufuhr und die Scheibe nicht über die Linie brachte. Ausgerechnet der Ex-Salzburger Derek Joslin vermieste Tolvanen das verdiente Shutout mit einem feinen "Bauerntrick" − und plötzlich war Feuer in der Partie. 71 Sekunden vor dem Ende knallte Villachs Nicolas Mattinen die Scheibe an die Stange, ehe Benjamin Nissner elf Sekunden vor dem Ende das 3:1 ins leere Tor gelang.