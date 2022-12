Eisbullen erkämpfen sich in Linz den ersten Punkt nach Weihnachten

Salzburg verliert bei den Black Wings mit 1:2 nach Penaltyschießen. Brian Lebler traf gegen seine Ex-Kollegen.

Im ersten Spiel nach Weihnachten gab's für den EC Red Bull Salzburg in der ICE Hockey League keine Geschenke. In einem rassigen Match mit hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten erkämpften sich die Eisbullen am Montag bei den Black Wings Linz zumindest einen Punkt, auch wenn am Ende die Oberösterreicher einen 2:1-Sieg nach Penaltyschießen feierten.

Die Partie benötigte ein wenig, um in die Gänge zu kommen. Nach sechs Minuten hatte Thomas Raffl die erste Topchance, danach bekam auch David Kickert im Salzburger Kasten immer mehr zu tun. Kurz vor Drittelende nützte schließlich Brian Lebler, der vergangene Saison die Play-offs mit Salzburg bestritten hatte, einen Abwehrfehler seiner Ex-Kollegen eiskalt zur Linzer Führung. Die Red Bulls schlugen zehn Sekunden vor der Pausensirene zurück. Mario Huber traf im Powerplay.

Ab dem zweiten Drittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams zahlreiche hochkarätige Chancen vorfanden. Doch Kickert im Salzburger Tor war ebenso wenig zu bezwingen wie Thomas Höneckl bei den Gastgebern. So musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Dort konnte Salzburg zwei Fehlversuche der Linzer nicht nutzen. Nach dem Treffer von Michael Haga verschoss Ali Wukovits.

"Wir haben gegen ein offensiv-starkes Team richtig gut verteidigt. Das einzige Tor, das wir bekommen haben, ist etwas unglücklich passiert", meinte Salzburg-Coach Matt McIlvane. "Danach hatten wir viele Chancen und hätten viel öfter treffen können." Viel Zeit zum Ausruhen bleibt seiner Truppe nicht, schon am Mittwoch (19.30 Uhr) geht es in Vorarlberg weiter.