Eisbullen fehlt nur mehr ein Sieg zum Einzug ins Finale

Eisbullen gewannen nach schwachem Auftaktdrittel und 0:1-Rückstand in Klagenfurt mit 3:1 und wollen am Sonntag den Heimvorteil nutzen.

Red Bull Salzburg hat am Freitagabend im vierten Match der Halbfinalserie gegen den KAC die Serie der wechselseitigen Heimsiege durchbrochen. Die Eisbullen setzten sich in Klagenfurt nach schwachem Start mit 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) durch und können am Sonntag (16.30 Uhr) mit einem Heimsieg den neuerlichen Einzug ins Finale der ICE Hockey League fixieren.

In den ersten Minuten lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, wobei sich die Rotjacken mehr gefährliche Aktionen erarbeiteten. Die größte Chance hatte Manuel Ganahl im ersten Powerplay, sein Schuss sprang aber von der Latte übers Tor. Auch die zweite (ebenfalls komplett unnötige) Zeitstrafe kassierte mit Florian Baltram ein Salzburger. Diesmal ließen die Bullen zwar nichts zu. Einen Fehlpass in der Defensive nutzte wenig später aber der Ex-Salzburger Samuel Witting im Gestocher zur keineswegs unverdienten Führung (16.). Die größte Chance auf den Ausgleich vergab vor der ersten Drittelpause Paul Huber im Konter. Da Salzburg auch noch die dritte Zeitstrafe des Matches kassierte, blieb der KAC bis zur Pausensirene am Drücker.

In der Startminute des zweiten Drittels war es erneut Paul Huber, der brandgefährlich vor dem KAC-Tor auftauchte. Aber erneut konnte er Sebastian Dahm nicht bezwingen. Für fliegende Fäuste sorgte kurz darauf eine vergebene Topchance von Thomas Hundertpfund. Gleich im Gegenzug schlug dann der Puck erstmals im Kärntner Kasten ein. Einen parierten Schuss von Dennis Robertson versenkte Troy Bourke spektakulär in Baseball-Manier zum 1:1-Ausgleich (23.).

Weniger konsequent präsentierten sich die Bullen in ihrem ersten Powerplay, im zweiten ließen sie einem Schuss an die Stange aber das 2:1 durch Mario Huber folgen (31.). Auch Salzburgs dritter Treffer fiel in Überzahl. Im 5-gegen-3 hatten die Bullen anfangs noch Glück, keinen peinlichen Shorthander zu kassieren. Als die erste Strafe gerade abgelaufen war, schlug aber noch ein Schuss von Peter Schneider zum 3:1-Pausenstand ein (39.).

Im Schlussdrittel versuchte der zunehmend verzweifelt anlaufende KAC zurückzuschlagen. Die Red Bulls agierten jedoch abgebrüht und konnten sich dabei auf ihren gewohnt sicheren Goalie Atte Tolvanen verlassen. Auch ein Powerplay mit langem Überzahl-Vor- und Nachspiel ohne Goalie reichte nicht zum Anschlusstreffer. "Die Jungs haben einen tollen Job gemacht, vor allem im Überzahlspiel waren wir richtig stark", meinte Salzburg-Coach Matt McIlvane.

ICE Hockey League, Halbfinale: KAC − Red Bull Salzburg 1:3 (1:0, 0:3, 0:0). Tore: Witting (16.) bzw. Bourke (23.), M. Huber (31./PP), Schneider (39./PP). Stand in der Best-of-7-Serie: 1:3.

Vienna Capitals − Bozen 2:5 (0:2, 0:1, 2:1). Stand in der Serie: 1:3.