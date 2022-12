Eisbullen hoffen gegen Laibach wieder auf mehr Schussglück

Salzburger sind vor dem ersten Saisonduell mit den Slowenen gewarnt.

25 Spiele hat der EC Red Bull Salzburg in der laufenden Saison der ICE Hockey League bereits bestritten, ein Duell gegen Laibach war jedoch nicht darunter. Am Donnerstag (19.15 Uhr) geht es in der Eisarena nun erstmals gegen die Slowenen, die zuletzt vier Spiele in Folge verloren haben. Auf die leichte Schulter wollen die Salzburger die Partie dennoch nicht nehmen.

"Das ist ein sehr schnelles Team mit sehr guten Eisläufern", weiß etwa Ali Wukovits. Und auch Aljaž Predan warnt vor seinen Landsleuten: "Ich kenne ein paar Slowenen, mit denen ich selbst gespielt habe. Sie sind richtige Kämpfer und waren ja letztes Jahr schon sehr gut." So gingen die Eisbullen damals in vier Matches nur ein Mal als Sieger vom Eis. Um diese Bilanz zu verbessern, müssen die Salzburger ihre Chancen aber besser verwerten als zuletzt gegen Graz, als nur einer von 36 Schüssen im Netz einschlug. Trainer Matt McIlvane hat deshalb vor dem Laibach-Match intensive Offensivdrills angesetzt. "Gegen Graz wollte die Scheibe einfach nicht reingehen. Das wollen wir ändern", betont Predan.