Eisbullen holen WM-Keeper David Kickert

Goalie der Vienna Capitals wechselt nach Salzburg und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Torhütertrainer Markus Kerschbaumer.

Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland stand David Kickert in drei Spielen für Österreich im Tor und wies mit einer Save-Quote von 90,29 Prozent sogar einen leicht besseren Wert auf als sein bisheriger Clubkollege von den Vienna Capitals, Bernhard Starkbaum. In der kommenden ICE-League-Saison wird der 28-Jährige für die Salzburger Eisbullen auf dem Eis stehen, die Ende der Saison mit JP Lamoureux und Nico Wieser gleich zwei Torhüter ziehen ließen.

"Als sich die Möglichkeit ergeben hat, nach Salzburg zu gehen, habe ich mich sehr gefreut. Ich kenne schon viele Spieler im Team der Red Bulls und habe auch schon viel mit dem Torhütertrainer Markus Kerschbaumer gearbeitet. Das sind alles Typen, mit denen ich gern zusammenarbeiten möchte", begründet Kickert seinen am Freitag bekannt gegebenen Wechsel nach Salzburg.

"Zusammen mit Atte Tolvanen ist das ein sehr starkes Goalie-Team für die nächste Saison", betont Headcoach Matt McIlvane: "Er bringt Erfahrungen vom Nationalteam mit und hat auch in den Liga-Play-offs gegen uns stark gespielt."