Eisbullen missglückt der Start in den Schlusssprint

Salzburger gaben mit 2:4-Niederlage in Asiago die Tabellenführung ab.

Der Grunddurchgang der ICE Hockey League neigt sich dem Ende zu. Red Bull Salzburg hat sein Viertelfinalticket zwar längst sicher. Am Dienstag mussten die Eisbullen aber zum Start des am 26. Februar endenden Schlusssprints die Tabellenführung wieder an Bozen abtreten. In Asiago verloren die Salzburger das erste Ligamatch nach der Länderspielpause mit 2:4. Es war bereits die zweite Niederlage in Folge, das ist den Bullen zuletzt Ende November passiert.

Bei den Salzburgern hatte sich in der spielfreien Zeit das Lazarett ein wenig gelichtet. Mit Troy Bourke, Nicolai Meyer, Ty Loney, Dennis Robertson und Andrew MacWilliam fehlten Coach Matt McIlvane aber immer noch wichtige Stammkräfte. So taten sich die Bullen auch von Beginn an schwer und lagen nach Treffern von Gazzola, Finoro und Moncada schon nach 24 Minuten mit 0:3 zurück. Florian Baltram konnte zwar verkürzen, aber auch keine Aufholjagd der Salzburger einleiten. Finoro traf im Powerplay ein zweites Mal für die Italiener, Peter Schneider setzte in seinem 100. Ligaspiel für Salzburg zumindest den Schlusspunkt. "Wir haben es nicht geschafft, uns nach der Liga-Pause mental wieder schnell genug auf das Spiel einzustellen", meinte Coach McIlvane enttäuscht.