Eisbullen misslingt gegen Graz die Revanche

Salzburg musste sich den 99ers zu Hause mit 1:3 geschlagen geben. Dominique Heinrich erzielte in den Schlusssekunden das Ehrentor.

Als Alternative zum Finale der Fußball-WM in Katar lud der EC Red Bull Salzburg am Sonntag in die Eisarena. 1615 Fans trotzten der Kälte im Volksgarten und pilgerten lieber zum ICE-Hockey-League-Match gegen die Graz 99ers. Belohnt wurden dafür zumindest die Red-Bull-Anhänger nicht. Denn Graz setzte sich mit 3:1 durch.

Salzburg hatte eine volle Woche Zeit, um ein wenig durchzuatmen und sich perfekt auf das Match gegen die Grazer vorzubereiten. Immerhin galt es mit den 99ers nach dem letzten Duell eine offene Rechnung zu begleichen. Das 0:1 in der Steiermark hatte im November eine fünf Spiele währende Niederlagenserie der Eisbullen eingeleitet.

Doch auch auf eigenem Eis lief es für die Salzburger von Beginn an nicht nach Wunsch. Nach 15 Minuten mit den besseren Chancen aufseiten der Red Bulls nützten die Gäste ihr erstes Powerplay zur Führung. Benjamin Nissner saß nur 13 Sekunden auf der Strafbank, da versenkte Gustav Bouramman den ersten Schussversuch zur 1:0-Führung.

Die Red Bulls drängten auf den schnellen Ausgleich. Aber weder Nissner noch Peter Hochkofler im ersten Salzburger Powerplay konnten den Puck aus kurzer Distanz über die Linie drücken.

Im Mitteldrittel machten die Bullen weiter mächtig Druck. Im Abschluss fehlte Mario Huber und Co. aber gegen den starken Christian Engstrand im Gästetor das Glück. Graz setzte seinerseits immer wieder gefährliche Nadelstiche. David Kickert im Salzburger Kasten konnte mit teils spektakulären Paraden zunächst Schlimmeres verhindern − bis sieben Sekunden vor der Pausensirene Andrew Yogan doch noch aus kurzer Distanz zum 2:0 für die Steirer einschoss.

Dass Frankreich beim Parallelspiel in Katar einen 0:2-Rückstand wettmachen konnte, ließ nicht nur den Salzburger Hallensprecher auf ein Comeback hoffen. Aber Viktor Granholm erhöhte nach zehn Minuten auf 3:0 und den Red Bulls gelang nach gleich vier Alutreffern nur mehr das Ehrentor durch Dominique Heinrich in den Schlusssekunden. "Wir hatten viele gute Chancen, haben uns aber in den entscheidenden Zweikämpfen vor dem Tor nicht durchsetzen können", meinte Salzburg-Coach Matt McIlvane enttäuscht.