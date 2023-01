Eisbullen rücken mit Auswärtssieg auf Platz zwei vor

Verjüngte Salzburger setzten sich mit 2:1 gegen Pustertal durch.

Der EC Red Bull Salzburg kommt dem anvisierten ersten Platz im Grunddurchgang der ICE Hockey League immer näher. Mit einem 2:1-Auswärtssieg über Pustertal überholten die Eisbullen die Innsbrucker Haie und rückten damit auf Platz zwei vor.

Salzburg ging in Bruneck einmal mehr mit einer verjüngten Truppe aufs Eis, da auch Thomas Raffl und Andrew MacWilliam nach Trainingsverletzungen ausfielen. So benötigten die Red Bulls auch ein wenig, um so richtig ins Spiel zu kommen. Im zweiten Drittel übernahmen sie dann aber das Kommando und gingen durch Benjamin Nissner auch verdient in Führung. Mit einem abgefälschten Schuss glückte Pustertal zu Beginn des Schlussdrittels der Ausgleich, Lucas Thaler schlug aber mit einem Abstauber im Powerplay zurück. Goalie Atte Tolvanen hielt in der hektischen Schlussphase den Sieg fest. "Das war ein gutes Spiel von uns", meinte Salzburg-Coach Matt McIlvane.

Pustertal − RB Salzburg 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Tore: Andergassen (43.) bzw. Nissner (25)., Thaler (47./PP). 1498 Zuschauer, Bruneck.