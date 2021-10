Der EC Red Bull Salzburg fügte Fehérvár die erste Saisonniederlage zu. Goalie Atte Tolvanen blieb bei seinem Debüt ohne Gegentreffer.

Red Bull Salzburg hat am Samstag in der ICE Hockey League auch sein zweites Spiel binnen 24 Stunden gewonnen. Anders als im Freitagsmatch in Bruneck mussten die Eisbullen aber vor 1850 Zuschauern in der Salzburger Eisarena gegen Tabellenführer Fehérvár nicht in die Verlängerung. Der 19-jährige Deutsche Danjo Leonhardt (9.), Kapitän Thomas Raffl (36.) und Neuzugang Ali Wukovits (mit einem Empty-Net-Treffer Sekunden vor Schluss) fixierten einen ungefährdeten 3:0-Sieg und fügten den Ungarn die erste Saisonniederlage zu. Einen hervorragenden Einstand feierte der erst Anfang der Woche verpflichtete Goalie Atte Tolvanen, der bei seinem Debüt keinen Gegentreffer zuließ.

"Natürlich freue ich mich über mein Shutout. Ich denke aber, das war einfach eine großartige Mannschaftsleistung. Jeder hat sich an die Taktik gehalten und wir haben ihre Chancen auf ein Minimum reduziert", meinte der Finne, dem seine fehlende Matchpraxis nicht anzumerken war. "Es war das erste Spiel nach längerer Zeit. Ich habe es sehr genossen, speziell mit den tollen Zuschauern heute in der Salzurger Eisarena, da macht es gleich noch mehr Spaß."

Durch ihren dritten Erfolg in Serie verbesserten sich die Eisbullen vor den fünf Sonntag-Spielen vier Punkte hinter Fehérvár auf Rang zwei. Am Dienstag geht es für sie in der Champions Hockey League weiter. Zu Gast sind die Ligakollegen aus Bozen.