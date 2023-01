Eisbullen setzen gegen Linz ihre Siegesserie fort

Salzburg feierte mit 4:0-Heimerfolg den vierten Sieg in Folge. Drittes Shutout für Atte Tolvanen.

Keine Chance hat Red Bull Salzburg am Dienstagabend in der ICE Hockey League den Black Wings Linz gelassen. Die Eisbullen feierten einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg, der noch höher hätte ausfallen müssen. Mit dem vierten Sieg in Serie revanchierte sich Salzburg für die jüngste Niederlage in Linz.

Die Red Bulls hatten den Gegner, der auf seinen verletzten Topscorer Brian Lebler verzichten musste, eigentlich weitestgehend im Griff. Schon das erste Drittel dominierten die Eisbullen mit 16:11 Torschüssen, wobei sie vor allem in zwei starken Powerplays (jeweils nach Foul an Nicolai Meyer) die klar besseren Chancen hatten. Doch mehr als ein Querlattentreffer in den Schlusssekunden sprang nicht heraus.

Im Mitteldrittel unterbrach lediglich ein vierminütiges Überzahlspiel der Linzer den Salzburger Dauerdruck, der zuvor aber schon die 1:0-Führung durch Benjamin Nissner eingebracht hatte. Danach übernahmen die Eisbullen wieder das Kommando und belohnten sich mit einem Doppelschlag binnen 35 Sekunden. Erst stocherte Lucas Thaler den Puck durch die Beine von Gästegoalie Thomas Höneckl. Dann ließ Nico Meyer seinen Gegenspieler mit einer feinen Finte ins Leere rutschen und schloss mit einem satten Schuss ins lange Eck ab.

Unmittelbar vor der Pausensirene vergab noch Peter Schneider allein vor Höneckl die Riesenchance auf Treffer Nummer vier. Besser machte es Paul Huber kurz nach Wiederbeginn, indem er den Keeper mit einem schnellen Haken umkurvte und einschoss. Danach wollte kein weiterer Treffer mehr gelingen. Salzburg-Goalie Atte Tolvanen hielt sein drittes Shutout fest. Noch mehr freute Coach Matt McIlvane allerdings, "wie wir als Mannschaft zusammengespielt haben".

Zell am See hat indes seine Chance auf die direkte Qualifikation fürs Playoff der Alps Hockey League vergeben. Die Eisbären mussten sich am Dienstag in Ritten mit o:3 geschlagen geben und können die Südtiroler nun nicht mehr von Platz fünf verdrängen.

RB Salzburg - Linz 4:0 (0:0 3:0, 1:0). Tore: Nissner (24.), Thaler (36.), Meyer (36.), P. Huber (42.). Volksgarten, 3015 Zuschauer.