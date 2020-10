Salzburg ließ dem 6:1-Auftaktsieg über den VSV einen 5:1-Heimerfolg über Bratislava folgen.

Der EC Red Bull Salzburg hat auch im zweiten Spiel der ICE-Eishockeyliga einen Kantersieg gefeiert. Die Eisbullen besiegten am Samstag Liganeuling Bratislava Capitals mit 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) und übernahmen damit nach nur zwei Heimspielen die Tabellenführung. Die Salzburger gewannen dank ihrer Special Teams, die drei Powerplay-Tore und einen Treffer in Unterzahl erzielten.

Der Start in die Partie missglückte allerdings. Brock Higgs schoss die Slowaken nach nur fünf Minuten in Front. Alexander Rauchenwald machte aber noch vor der Pause den Rückstand per Shorthander wett: Nach einem klugen Pass von Goalie JP Lamoureux fuhr er allein auf Bratislava-Keeper Samuel Baros zu traf und eiskalt zum 1:1 (13.). Die Slowaken versuchten Salzburg mit viel Körpereinsatz aus dem Tritt zu bringen, der Schuss ging aber nach hinten los. John Jason Peterka erhöhte in Überzahl auf 2:1 (26.). Im Schlussdrittel machten dann Rauchenwald und Dominique Heinrich (jeweils in doppelter Überzahl) und Florian Baltram mit weiteren Treffern alles klar.

"Im ersten Drittel haben wir uns etwas schwergetan, ins Spiel zu finden. Aber nach der ersten Pause sind wir mehr eisgelaufen, haben die Scheibe schneller bewegt und ich denke, das war letztlich das Erfolgsrezept gegen die Slowaken", meinte München-Leihgabe JJ Peterka.

Red Bull Salzburg - Bratislava Capitals 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). Tore: Rauchenwald (13./SH, 48./PP2), Peterka (26./PP), Baltram (53.), Heinrich (55./PP2) bzw. Higgs (6.).



