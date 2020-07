Eishockey-Trainer Matt McIlvane über seine Rückkehr nach Salzburg, eine Saison voller Fragezeichen, die radikale Verjüngung und den Abschied von Dauerläufer Michael Schiechl.

Seit der Vorwoche ist Salzburgs Eishockey-Trainer Matt McIlvane wieder zurück in Salzburg, wo er jeden Tag mit dem Team bereits auf dem Eis in der Akademie steht. Mit den SN sprach er über viele Fragezeichen hinter dem Saisonstart am 25. ...