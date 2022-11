Im Bozener Hexenkessel fehlten nur Salzburgs Tore

Salzburgs Siegesserie ist gerissen: Bei der ersten Auswärts-Niederlage der Saison bissen sich die Eisbullen die Zähne an der Defensivabteilung der Südtiroler aus.

Der HC Bozen wird langsam, aber sicher zum Angstgegner der Salzburger: Die Südtiroler gewannen am Sonntag auch das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Saison. Auf ein 5:2 in Salzburg folgte ein hauchdünnes 1:0 in Bozen - damit endete Salzburgs Siegesserie, Bozens Heimserie geht weiter.

Es war das Duell der beiden Teams, die bisher die Liga dominiert haben: Bozen gewann zuvor alle acht Heimspiele in dieser Saison und kassierte dabei nie mehr als drei Gegentore, Salzburg siegte in allen fünf Auswärtsspielen. Die Partie begann vor 3700 Tifosi eher abwartend: Beide Teams wollten Defensivfehler vermeiden und so waren Torchancen in den ersten 20 Minuten eher Mangelware. Salzburgs Keeper Atte Tolvanen war bei einem Konter von Matt Frattin auf dem Posten, kurz vor der Pause kam Salzburgs Nicolai Meyer nach Abspielfehler völlig allein stehend vor Samuel Harvey zum Schuss, traf aber nicht. Der Bozner Schlussmann, der eigentlich nur als Nummer zwei im Sommer aus der kanadischen Juniorenliga gekommen war, wurde auch im weiteren Verlauf des Spiels zum Matchwinner für sein Team, er wehrte alle 32 Schüsse der Gäste auf sein Tor ab.

Im zweiten Drittel wurde die Partie offensiver und hitziger − davon zeugte ein Check zur Bande von Peter Hochkofler gegen seinen ehemaligen Mitspieler Mike Dalhuisen, ein Vergehen, das ungeahndet blieb. So gab es im ganzen Spiel nur eine einzige Strafe gegen Salzburg: Doch kaum war diese Mitte des zweiten Drittels überstanden, traf Christian Thomas für die Gastgeber zum viel umjubelten 1:0 − sein Schuss ging unhaltbar in die Kreuzecke (30.).

Mit dem Spielstand ging es in die zweite Pause und danach war die Partie genau nach Lust und Laune der routinierten Italo-Kanadier aus Südtirol: Die Gastgeber machten vor dem eigenen Tor dicht und setzten ganz auf Konter − eine Spielweise, die ihnen liegt. Die größte Chance fand folglich auch Dustin Gazley vor, doch der brachte den Puck nicht unter. Sosehr Salzburg auch Druck machte, die richtig dicken Chancen waren im Schlussdrittel dennoch Mangelware. Mit einem sechsten Feldspieler statt Keeper Tolvanen setzte Salzburg im Finish alles auf eine Karte, eine Strafe gegen Mike Halmo ermöglichte sogar ein 6:4-Überzahlspiel, doch Treffer wollte keiner mehr fallen. Kein Wunder, dass Keeper Samuel Harvey beim Ertönen der Schlusssirene von seinen Mitspielern stürmisch gefeiert wurde. Den dritten Versuch auf einen Salzburger Sieg gibt es am 4. Dezember im Volksgarten.

Die Liga verabschiedet sich nun in die Länderspielpause, in der Österreich in Krefeld beim Deutschland Cup auf die Slowakei (Donnerstag), Deutschland (Samstag) und Dänemark (Sonntag) trifft.