Jetzt schlägt die Stunde der Defensiv-Bollwerke

Nach drei Torspektakeln wird Salzburg in Semifinalspiel vier beim KAC den Rotjacken möglichst wenig Platz zum Entfalten geben.

Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Titel. Es gibt kaum einen älteren Spruch im Eishockey, es gibt aber auch kaum ein treffenderes Motto in den Play-offs. Folglich waren die drei bisherigen Partien im Semifinale zwischen Salzburg und dem KAC fast Horrortrips für die beiden Trainer: 20 Tore in drei Play-off-Partien sind weit weg von dem, was man geordnete Defensive nennt.

Daher wird man nicht ganz falschliegen, wenn man davon ausgeht, dass die Trainer ab jetzt ihren Verteidigungsreihen mehr Augenmerk schenken werden. Es schlägt die Stunde der Defensiv-Cracks und der Abräumer − und da ist Salzburg auch heuer ungewöhnlich gut aufgestellt. Ist man früher oft in Schönheit gestorben, hat Matt McIlvane die Ausrichtung geändert: Mit Andrew MacWilliam, Dennis Robertson und Tyler Lewington hat Salzburg drei Spieler in der Hintermannschaft, die mit viel Wucht in die Zweikämpfe gehen − und sie sind auf drei Linien aufgeteilt. Vor allem der erst im Sommer aus München gekommene australisch-kanadische Doppelstaatsbürger MacWilliam fühlt sich in diesen Play-offs wie zu Hause. Seine Visitenkarten hat der bullige Defender, der einst auch zwölf NHL-Partien für Toronto Maple Leafs absolviert hat, bei den KAC-Stürmern schon mehrfach abgegeben. Das hat denen bisher nicht geschmeckt: Manuel Ganahl, Spielmacher Nick Petersen oder Rihards Bukarts waren bislang fast vollständig abgemeldet. Dazu fehlt mit Thomas Koch auch ein wichtiger Spieler im KAC-Angriff nach Handbruch − er verstärkt jetzt das Trainerteam von der Tribüne aus. "Man merkt da erst, wie viel Arbeit da dahintersteckt", meinte Koch. Die Taktik ist beim KAC ein Thema, denn die defensiv-verhaltene Spielweise in Salzburg ist zwei Mal in die Hose gegangen, auch das wurde in der Kabine der Rotjacken diskutiert. Das vierte Match der Best-of-7-Serie ist für den KAC fast ein Spiel der letzten Chance, denn bei einer Heimniederlage hätten die Salzburger am Sonntag im Volksgarten in Spiel fünf einen Matchpuck.

Die Defensive wird also am heutigen Freitag (19.30/live Puls 24) in Klagenfurt für Salzburg der Schlüssel sein: Dabei heißt es, dem Gegner keinen Platz und keine Zeit zu lassen, sehr nahe am Mann zu stehen und viel eiszulaufen. "Aber das ist grundsätzlich der Schlüssel in jedem Spiel", sagt McIlvane, der auf das gleiche Personal wie am Dienstag vertrauen kann. Sind beide Semifinalserien schon Sonntag entschieden, wird das erste Finalspiel auf kommenden Donnerstag vorgezogen, sonst beginnt man am Karsamstag.



Semifinale, Spiel 4:

KAC - Salzburg (Stand: 1:2/19.30)

Vienna Capitals - Bozen (1:2/19.15)