Keeper Tolvanen vor Halbfinale selbstbewusst: "Ich weiß, dass ich gut bin"

Er ist die Lebensversicherung im Spiel des Eishockeymeisters: Keeper Atte Tolvanen über seinen außergewöhnlichen Beruf, Finnen im Tor und warum ein Schläfchen vor dem Spiel dazugehört.

Wenn sich ab Freitag der amtierende Eishockeymeister Red Bull Salzburg und Rekordmeister KAC im Play-off-Semifinale gegenüberstehen, dann wird das auch das Duell der beiden besten Torhüter Österreichs: auf der einen Seite Salzburgs Atte Tolvanen, der im Viertelfinale eine Fangquote von 95,1 Prozent aufwies, auf der anderen Seite Sebastian Dahm, an dessen Fangquote von 94,5 sich der VSV die Zähne ausbiss.

Tolvanen fühlt sich jedenfalls bereit für die Serie. Nach einer etwas schwierigeren Phase im Februar, "in der mir das Spiel entglitten ist und in der die Mannschaft für mich gespielt hat", sei er jetzt wieder in Play-off-Form. Die ist für kaum einen Spieler so wichtig wie für einen Torhüter − nur: Wie kommt man dazu? "Grundsätzlich weiß ich ja, dass ich ein guter Goalie bin", sagt Tolvanen. "Und dann geht es um die Schüsse. Jeder gehaltene Schuss ist ein Stück Selbstvertrauen." Das muss passen, denn in der Serie gegen Fehérvár hat er 103 von 108 Schüssen gehalten. Das Duell mit Dahm tangiert ihn dabei übrigens gar nicht. "Ich achte nicht darauf, was andere Torhüter machen. Denn ich spiele nicht gegen Torhüter, sondern gegen Stürmer."

Für den 28-Jährigen hat sich der Wechsel im Herbst 2021 nach Salzburg bezahlt gemacht. "Obwohl ich damals eigentlich nichts von der Liga wusste. Aber ich habe meinen Teamkollegen in Finnland von dem Angebot aus Salzburg erzählt und die haben gemeint, dies müsse ich unbedingt annehmen." Damals als Teilzeitkraft für den verletzten JP Lamoureux geholt, wurde Tolvanen zur klaren Nummer eins und stemmte im Vorjahr auch den Meisterpokal.

Womit er eigentlich genau im Trend liegt, denn finnische Keeper sind derzeit in Europa gefragt: Allein in der Schweizer Liga setzt fast die Hälfte aller Clubs auf Finnen, etwa Mikko Koskinen (Lugano), Harri Säteri (Biel) oder Juha Metsola (Kloten). Für Tolvanen nicht überraschend: "In Finnland legt man besonderen Wert auf die Torhüterausbildung. Schon ab dem Schülerbereich ist ein eigener Torhütertrainer dabei und im Sommer gibt es für alle Keeper einer Mannschaft gemeinsam eigene Torhütercamps."

Dass Keeper auch innerhalb ihrer Teams eine eigene und etwas sagenumwobene Stellung haben, ist auch Tolvanen bewusst, obwohl er sich selbst als ganz pflegeleicht einschätzt. Kein Aberglaube vor dem Spiel, keine seltsame Matchvorbereitung, kein eingelegter Hering in der Kabine, dafür ein kleines Geheimnis: "Ein Power Nap vor dem Spiel muss immer sein", sagt Tolvanen, also ein kurzer Schlaf, um noch einmal Kraft zu tanken. Und während aus manchen Hockeykabinen laute Hardrock-Musik dröhnt, stimmt sich Tolvanen eher mit sanften Klängen auf das Match ein. "Auf dem Eis bin ich dann ohnedies so voll Adrenalin, da muss ich aufpassen, dass ich vorher runterkomme, sonst überpowere ich total", sagt Tolvanen, dessen Singleleben im Salzburger Stadtteil Aigen am Sonntag endet. "Da kommt dann meine Freundin aus Finnland und bleibt bis zum Saisonende da." Nach Saisonende geht es übrigens an die zweite große sportliche Leidenschaft: Golf. Mit großen Zielen, Tolvanen will wieder zurück zu Handicap fünf, "derzeit bin ich irgendwo um die acht".

Bleibt noch die Frage, ob man den gar nicht so schweigsamen Finnen auch nächste Saison in Salzburg sehen wird. "Jetzt spielen wir einmal die Saison zu Ende, dann reden wir."



Semifinale: 1. Spiel: Freitag: RB Salzburg - KAC (19.30/live Puls 24), Bozen - Vienna (19.45). Best of seven. Spieltermine: 24., 26., 28., 31. März, falls nötig: 2., 4., 6. April.