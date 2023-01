Lazarett der Eisbullen lichtet sich langsam

Im Heimspiel gegen Fehérvár kehrt der nächste Stürmer zurück.

Nach dem mühsamen 2:1-Heimsieg am Sonntag über Asiago strahlte ein Eishockeyspieler des EC Red Bull Salzburg am meisten. "Es ist einfach großartig, mit einem Sieg zurückzukehren", resümierte Stürmer Ty Loney sein Comebackmatch nach 125 Tagen Pause. "Das Spiel war für mich zwar hart und ermüdend, emotional war es aber überwältigend, wieder zurückzukehren. Meine Kinder beim Aufwärmen zu sehen und dann auch noch bei einem Tor im Powerplay am Eis zu stehen − es war einfach fantastisch, wieder Teil dieser Atmosphäre ...