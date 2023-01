Loneys Comeback überstrahlte knappen Heimsieg

Eisbullen setzten sich mit 2:1 gegen Asiago durch. Mario Huber traf in seinem Jubiläumsspiel.

Ohne groß zu glänzen, feierte Red Bull Salzburg am Sonntag in der ICE Hockey League einen 2:1-Heimerfolg über Nachzügler Asiago. Neben dem sechsten Sieg in Folge gab es für die 2290 Zuschauer in der Eisarena vor allem das Comeback von Ty Loney zu bejubeln, der nach 125-tägiger Pause wieder aufs Eis zurückkehrte.

Die Salzburger taten sich zu Beginn schwer, so richtig in die Partie zu finden. Ein frühes Unterzahlspiel beendete ihre anfängliche Drangphase. Dann hatte Asiago durch Allan McShane auch noch die erste Topchance. Der Kanadier scheiterte aber allein vor Eisbullen-Keeper David Kickert und holte sich im Frust gleich noch eine Zeitstrafe ab.

Ihr erstes Powerplay nutzten die Salzburger sofort zur Führung. Mario Huber reagierte nach einem Schuss von Chay Genoway am schnellsten und staubte zum 1:0 ab (8.). Es war das neunte Saisontor des gebürtigen Tirolers im bereits 300. Ligaspiel im Dress der Red Bulls.

So richtig in Fahrt brachte Salzburg aber auch dieser Treffer nicht. Das lag teils an unnötigen Strafen wie einer vierminütigen gegen Lukas Schreier, teils an haarsträubenden Defensivpatzern, die Asiago so manche Topchance bescherten. Erst mit dem zweiten Treffer schien der Widerstand gebrochen. Diesmal war es Nicolai Meyer, der einen Genoway-Schuss unhaltbar ins Tor ablenkte. Damit haben die Salzburger endlich auch die 100-Tore-Marke in der Liga geknackt.

Ins Schlussdrittel starteten die Bullen mit der Dominanz, die sich die Fans von Beginn an erwartet hatten. Doch während die Hausherren Chance um Chance vergaben, nutzte Asiagos Finoro ein Powerplay zum Anschlusstreffer (49.). Danach setzte Salzburg die Gäste zumindest so sehr unter Druck, dass ihnen nur 40 Sekunden ohne Goalie blieben, die sie nicht zum Ausgleich nutzen konnten. "Wir haben zum Großteil das Spiel gemacht. Der Gegentreffer lässt das Spiel enger erscheinen, als es war", meinte Salzburg-Coach Matt McIlvane.